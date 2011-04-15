Объем торгов на Московской бирже в марте вырос на 48.8% до рекордных 98.8 трлн руб.

Объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2020 года в годовом исчислении вырос на 48.8%, составив 98.8 трлн руб. - максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Об этом говорится в сообщении биржи.



Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост в 4 раза), срочный рынок (рост в 2.3 раза), денежный рынок (рост на 49.4%), валютный рынок (рост на 32%) и рынок облигаций (рост на 21.6%). При этом рекордные объемы торгов зафиксированы на фондовом и срочном рынках, а также по операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).



Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте вырос более чем в два раза и достиг 5.184 трлн руб.



Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в 4 раза, до 3080.7 млрд руб. Среднедневной объем торгов вырос почти в 4 раза и составил 146.7 млрд руб.



Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21.6% до 2.103 трлн руб. Среднедневной объем торгов - 100.1 млрд руб.



В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 70 облигационных займов на 1.244 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 521.9 млрд руб.



Объем торгов на срочном рынке увеличился более чем в 2 раза и составил 15.6 трлн руб. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 407 млрд руб.



Объем торгов на валютном рынке вырос на 32% до 36.3 трлн руб. На торги инструментами спот пришлось 11.7 трлн руб., на сделки своп и форварды - 24.6 трлн руб. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1.727 трлн руб., или $23.6 млрд по сравнению с 1.374 трлн руб. ($21.1 млрд) в марте 2019 года.



Объем торгов на денежном рынке увеличился на 49.4%, составив 40.4 трлн руб.





"AK&M" от 03.04.2020