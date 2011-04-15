В.Путин назначил Ю.Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа

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Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее глава региона Александр Цибульский стал временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области в связи с заявлением главы области Игоря Орлова о досрочном прекращении полномочий.
Ю.Бездудный с марта 2019 года являлся вице-губернатором Ненецкого автономного округа.
"AK&M" от 03.04.2020