В.Путин назначил В.Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В.Солодов являлся председателем правительства Якутии.

Действующий глава региона Владимир Илюхин освобожден от должности по собственному желанию.





"AK&M" от 03.04.2020