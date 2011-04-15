В.Путин назначил В.Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В.Солодов являлся председателем правительства Якутии.
Действующий глава региона Владимир Илюхин освобожден от должности по собственному желанию.
"AK&M" от 03.04.2020