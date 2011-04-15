Москва продлевает все введенные ранее ограничения до 1 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своём сайте.



Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.



Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Вторая часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб. будет им выплачена сразу же после 14 апреля.



Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.



По режиму работы рекреационных территорий - до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.



Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.



Помимо этого, продолжают работать: медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса, а также непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других.



Кроме того, имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена указом. Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто работает непосредственно на рабочих местах, трудится в дистанционном режиме, временно не работает с сохранением зарплаты.



Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.



Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.



"AK&M" от 03.04.2020