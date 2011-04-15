Пропускной режим в Москве вводить не будут, С.Собянин

Пропускной режим передвижения по Москве вводить не будут. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своём сайте.



"Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома…. К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - сообщил он.



Вместе с тем С.Собянин отметил, что соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий.





"AK&M" от 03.04.2020