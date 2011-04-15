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03/04/2020
14:52

Мировой объем M&A в I квартале упал на 25%

По подсчетам исследовательского агентства Refinitiv, в первом квартале текущего года объем слияний и поглощений (M&A) во всем мире сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит "Коммерсантъ".

За первые три месяца компании совершили сделок M&A на $730 млрд, что является рекордно низким показателем с 2016 года. Число сделок в первом квартале сократилось на 13% - до минимума за последние шесть лет.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 существенно сократилась трансграничная активность - объем таких M&A составил $208 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее, и является рекордно низким показателем с 2013 года. Слияния и поглощения американских компаний в первом квартале упали на 50%, M&A с участием компаний Азиатско-Тихоокеанского региона упали до трехлетнего минимума. При этом сделки с участием европейских компаний в первом квартале выросли вдвое.

Лидерами по слияниям и поглощениям в первом квартале стали компании финансового, промышленного и технологического секторов. M&A в финансовом секторе составили $192 млрд, в промышленном - $173 млрд, в технологическом - $149 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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