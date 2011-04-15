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03/04/2020
16:03

О.Тиньков покидает пост председателя совета директоров Тинькофф Банка

Основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков покидает пост председателя совета директоров ПАО "Тинькофф Банк" для того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов, связанных со здоровьем. Об этом говорится в сообщении TCS Group Holding PLC по итогам заседания совета директоров.

Члены совета директоров утвердили правление ПАО "Тинькофф Банк" в составе: Хьюз Оливер Чарлз, Илья Писемский, Евгений Ивашкевич, Анатолий Макешин, Валерия Павлюкова, Наталья Изюмова.

Из состава правления в связи с избранием председателем совета директоров ПАО "Тинькофф Банк" вышел Станислав Близнюк. Вячеслав Цыганов будет включен в состав правления после согласования его кандидатуры Банком России.

TCS Group Holding PLC - инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, управляющая компания "Тинькофф Капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки", а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф Образование". Группа развивает экосистему Тинькофф, предоставляющую клиентам финансовые и лайфстайл-услуги.

Группа основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым и торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

Ключевой бизнес Группы - Тинькофф Банк: полностью онлайн-банк, который обслуживает более 10 млн клиентов и на основе которого построена экосистема Тинькофф.

У Группы нет отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов группа использует собственную сеть представителей, покрывающую всю Россию.

Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 25.1 млрд руб., рентабельность капитала - 59%.

"AK&M" от 03.04.2020
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