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03/04/2020
16:38

Месяц карантина может стоить экономике 1.5-2% годового ВВП, Э.Набиуллина

Месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1.5-2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительны будут ограничительные меры. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

Базовым сценарием, по словам главы ЦБ, является то, что негативные эффекты будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года.

Во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования.


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