В РФ наблюдается беспрецедентный шок предложения и спроса, Э.Набиуллина

В РФ наблюдается беспрецедентный шок предложения - многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией. Также нарушены некоторые производственные связи и цепочки. Но на шок предложения накладывается и шок спроса - из-за снижения доходов, роста неопределенности относительно траектории восстановления. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.



Дополнительным негативным фактором может стать ухудшение финансового положения предприятий, поэтому во многих странах принимаются меры по их поддержке.



"Если бы ситуация ограничилась только шоком предложения, то мы имели бы ситуацию пусть и довольно глубокого спада, но за ним быстро следовал бы компенсирующий подъем экономики. Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, а также возможное ухудшение финансового положения компаний может удлинить стадию выхода из спада. Скорость выхода будет существенно зависеть и от ситуации в глобальной экономике, в частности от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке", - подчеркнула Э.Набиуллина.



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