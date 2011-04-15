Между станциями московского метро "Пыхтино" и "Внуково" построят метромост

Между станциями московского метро "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии построят метромост, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Общая длина метромоста составит 598 м, где 460 м - это сам мост, а 138 м - это его наземный участок. Он будет состоять из 276 свай, 24 опор и 22 пролетов.



"Пыхтино" расположится на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи улицы Летчика Грицевца. Почти сразу за станцией находится река Ликова.



Напомним, строительство участка желтой ветки от "Рассказовки" до "Внуково" завершат в 2022 году. На нем разместят две станции - "Пыхтино" и "Внуково".



При сооружении "Внуково" учтут проектные решения, принятые в рамках реконструкции инфраструктуры аэропорта. Также выполнят интеграцию с перехватывающим паркингом аэропорта.





"AK&M" от 03.04.2020