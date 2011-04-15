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03/04/2020
17:11

Между станциями московского метро "Пыхтино" и "Внуково" построят метромост

Между станциями московского метро "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии построят метромост, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Общая длина метромоста составит 598 м, где 460 м - это сам мост, а 138 м - это его наземный участок. Он будет состоять из 276 свай, 24 опор и 22 пролетов.

"Пыхтино" расположится на территории поселения Внуковское Новомосковского округа, с южной стороны Боровского шоссе, вблизи улицы Летчика Грицевца. Почти сразу за станцией находится река Ликова.

Напомним, строительство участка желтой ветки от "Рассказовки" до "Внуково" завершат в 2022 году. На нем разместят две станции - "Пыхтино" и "Внуково".

При сооружении "Внуково" учтут проектные решения, принятые в рамках реконструкции инфраструктуры аэропорта. Также выполнят интеграцию с перехватывающим паркингом аэропорта.


"AK&M" от 03.04.2020
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