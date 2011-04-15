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03/04/2020
17:13

Росавиация объявила конкурсы по реконструкции "Домодедово"

В рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) подведомственное предприятие Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявило конкурсы по объекту реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Так, объявлен конкурс с ограниченным участием в электронной форме на выполнение строительно - монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская область, аэропорт Домодедово". Источник финансирования - федеральный бюджет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2020 года. Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок - 12 мая 2020 года.

Также объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно - монтажных работ по объекту: "Реконструкция взлетно-посадочной полосы N1, рулежных дорожек и мест стоянок в аэропорту "Домодедово". Источник финансирования - федеральный бюджет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля 2020 года. Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок - 8 мая 2020 года.

Помимо этого, объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово"". Источник финансирования - федеральный бюджет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля 2020 года. Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок - 12 мая 2020 года.

Государственный заказчик работ на объекте - Федеральное агентство воздушного транспорта; застройщик - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.

"AK&M" от 03.04.2020
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