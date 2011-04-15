РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования

В России с 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО "ФПК", 53 поезда будут временно отменены. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.



При этом, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.



Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.



Холдинг "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда "Сапсан". Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50%-ное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май - более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май - менее 60% от уровня прошлого года.



Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда.



При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 03.04.2020