Гендиректором ВымпелКома назначен А.Торбахов

Генеральным директором ВымпелКома назначен Александр Торбахов. Об этом говорится в сообщении компании.



Ранее эту должность занимал Василь Лацанич.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.





"AK&M" от 03.04.2020