Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/04/2020
17:28

В Москве отрыли дорогу между проспектами Мичуринский и Вернадского

Дорога между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского в районе МГУ им. Ломоносова на западе столицы сдана в эксплуатацию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Строительство дороги длиной 1.3 км с двумя полосами для движения в обе стороны началось в 2018 году. Максимальная разрешенная скорость - 60 км в час. Территорию вдоль дороги благоустроили. Вдоль проезжей части проложены тротуары, велодорожки, есть наземные и один подземный пешеходный переход", - сказал О.Антосенко.

По его словам, новая дорога заметно улучшит транспортную ситуацию и сообщение между районами Раменки и Проспект Вернадского.


"AK&M" от 03.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100