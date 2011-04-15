В Москве отрыли дорогу между проспектами Мичуринский и Вернадского

Дорога между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского в районе МГУ им. Ломоносова на западе столицы сдана в эксплуатацию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство дороги длиной 1.3 км с двумя полосами для движения в обе стороны началось в 2018 году. Максимальная разрешенная скорость - 60 км в час. Территорию вдоль дороги благоустроили. Вдоль проезжей части проложены тротуары, велодорожки, есть наземные и один подземный пешеходный переход", - сказал О.Антосенко.



По его словам, новая дорога заметно улучшит транспортную ситуацию и сообщение между районами Раменки и Проспект Вернадского.





"AK&M" от 03.04.2020