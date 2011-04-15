РЖД завершили проходку правого тоннеля Чортановци в Сербии

ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") произвело сегодня сбойку в правом тоннеле Чортановци в Сербии. Об этом говорится в сообщении компании.



Тем самым полностью завершена первая фаза проходки ствола тоннеля протяженностью 1086 м.



Тоннель Чортановци находится на участке строящейся железной дороги Стара Пазова - Нови Сад и состоит из двух параллельных однопутных тоннелей суммарной протяженностью более 2.2 км.



Трасса тоннеля проложена в сложных горногеологических условиях, в обводнённых грунтах. Проходка велась одновременно со стороны северного и южного порталов специальным горным способом для слабых грунтов. За время проходки было вывезено на поверхность более 190 тыс. кубометров породы.



Сбойка в левом тоннеле намечена на июнь 2020. В настоящее время готовность этого масштабного сооружения составляет 86%. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года.



И. о. генерального директора ООО "РЖД Интернешнл" Сергей Столяров подчеркнул, что "несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы на всех объектах в Сербии выполняются в соответствии с утвержденным графиком. При этом в тесном взаимодействии с заказчиком и сербскими органами власти принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите персонала".



ООО "РЖД Интернешнл" также ведет строительство еще одного масштабного сооружения в Чортановцах - двухпутного железнодорожного виадука в пойме реки Дунай протяженностью почти 3 километра. К настоящему моменту завершены работы по устройству всех 103 опор и 90 из 118 пролетных строений. Общая готовность виадука достигла 91%.



Холдинг "РЖД" с 2014 года реализует проект по модернизации и строительству железных дорог Сербии. Уже закончена реконструкция линий Белград - Панчево, Ресник - Валево, железнодорожных участков 10-го международного транспортного коридора, устройство железнодорожного пути на мосту через р. Дунай в городе Нови Сад. Также в Сербию поставлено 27 дизель-поездов российского производства.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 03.04.2020