Сбербанк перенес дату проведения годового собрания акционеров с 24 апреля на 26 июня

Наблюдательный совет Сбербанка принял решение о переносе даты годового собрания акционеров с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года. Также принято решение установить 1 июня 2020 года датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании. Об этом гворится в сообщении банка.



Соответствующим образом было решено перенести дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 14 мая 2020 года на 16 июля 2020 года.



Решения, принятые ранее наблюдательным советом в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по итогам 2019; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет банка оставлены без изменений.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 03.04.2020