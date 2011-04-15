Повтор! Рынок M&A в I квартале может показать снижение объема сделок на 20-25%

Рынок M&A в январе-феврале 2020 года остался на высоком уровне. Суммарная стоимость сделок выросла на 16.21% до $6.1 млрд. Количество сделок также заметно возросло. Так, за этот период отмечено 59 транзакций — в 1.5 раза больше, чем в январе-феврале 2019 года (39 сделок), при этом почти половина из них совершена в строительстве и девелопменте. В рублевом выражении сумма сделок января-февраля 2020 года росла такими же темпами — на 16.3% до 402.94 млрд руб., что связано со стабильностью курса рубля в начале года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Средняя стоимость сделок (за вычетом крупнейшей) практически не изменилась, увеличившись на 0.6% до $44 млн.



При этом крупнейшей сделкой января-февраля 2020 года стала приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет" с учетом долга на $3.56 млрд. Эта покупка стала также единственной мегасделкой периода, стоимость которой превышает $1 млрд.



В ряде отраслей, особенно в строительстве и девелопменте, число сделок продолжает расти, однако объемы при этом снижаются, и большинство сделок носит вынужденный характер. Это связано с изменениями в системе финансирования и продажи жилой недвижимости в стране.



Однако уже в марте M&A-активность резко сократилась из-за пандемии коронавируса COVID-19, сковавшей мировую и российскую экономику. Кроме того, резкое падение курса рубля привело к тому, что большинство небольших сделок перестали попадать в статистику. Многие компании отказались от запланированных приобретений, направляя свои усилия на поддержку уже существующих активов.



Таким образом, по итогам I квартала 2020 года рынок M&A может показать снижение объемов сделок на 20-25%.



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"AK&M" от 06.04.2020