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06/04/2020
09:59

Повтор! Первое место на российском рынке M&A в январе-феврале занял ТЭК

Первое место на российском рынке M&A в январе-феврале 2020 года занял ТЭК с одной мегасделкой на $3.56 млрд (58.3% объема рынка), что в 593 раза больше суммы двух сделок аналогичного периода прошлого года ($6 млн). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

Единственной сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет".

ы Второе место в рейтинге отраслей за январь-февраль 2020 года заняло машиностроение с 5 сделками на $828.9 млн (13.6% объема рынка), что в 2 раза ниже результата первых двух месяцев 2019 года. Крупнейшей из них стало приобретение "Объединенной машиностроительной группой" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева активов группы ГАЗ — 100% "Автомобильного завода "Урал" и 100% холдинга "РМ-Терекс" оценочной стоимостью $521 млн.

На третье место по итогам периода вышло строительство и девелопмент с 28 сделками на $734.9 млн. Доля отрасли составила 12% объема рынка, по числу сделок — 47.5%. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в секторе в январе-феврале 2020 года, оказалась в 2 раза выше, чем за те же месяцы прошлого года. Крупнейшей сделкой периода стало приобретение группой компаний "Самолет" проекта жилого кластера на участке 87.7 га на Варшавском шоссе оценочно за $356.9 млн.

На четвертом месте по итогам периода оказалась добыча полезных ископаемых с одной сделкой на сумму $344.8 млн — в 8.2 раза выше, чем за январь-февраль прошлого года. Единственной сделкой января-февраля стала продажа бизнесменом Симаном Поваренкиным компании Geopromining структурам Романа Троценко. Доля отрасли составила 5.6% объема рынка.

На пятое место поднялась торговля (доля рынка — 4.1%) с 5 сделками на $253.5 млн. Крупнейшей сделкой периода в отрасли стала покупка датской компанией Ecco своего российского дистрибутора ООО "Экко-рос" у Андрея Севагина и Ивана Штопеля оценочно за $82.1 млн. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в январе-феврале 2020 года, оказалась на 21.4% выше аналогичного показателя 2019 года.

В первые два месяца 2020 года не заключалось сделок в обычно активной пищевой промышленности, а также в химической и нефтехимической промышленности и электроэнергетике. M&A-активность в металлургии начала сокращаться еще в 2019 году.

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"AK&M" от 06.04.2020
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