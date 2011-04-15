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06/04/2020
10:27

В фокусе заседание ОПЕК+

В фокусе заседание ОПЕК+, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Участники договоренностей ОПЕК+ соберутся на заседание. Президент России поддержал анонсированную Д.Трампом в четверг идею сократить добычу на 10 млн баррелей или больше. Но при этом не исключается, что представители США, которые примут участие в совещании, тоже пойдут на сокращение добычи на сланцевых месторождениях.

В Минэнерго согласны с необходимостью немедленного уменьшения производства в указанных объемах, в противном случае отрасль ждет кризис из-за заполнения хранилищ. Нефтяные цены реагируют на эти события ростом, поскольку вероятность достижения соглашения близка к 100%.

Аналитики полагают, что все же к сокращению добычи стоит отнестись с определенной долей скептицизма, так как уменьшить ее сразу на 10 млн баррелей в день в натуральном выражении в короткие сроки не удастся.

Скорее всего, в первое время излишки будут складироваться и утилизироваться, что не снимет риск логистического кризиса. Также стоит отметить, что сокращение производства потребует средств.

В краткосрочном плане повышение цен на нефть компенсирует производителям снижение объемов. Но, пока мировая экономика не вернется на траекторию роста, восстановление потребления в прежних объемах невозможно. Поэтому спекулятивная реакция на соглашения, на наш взгляд, будет иметь непродолжительные последствия. В апреле цена на нефть, вероятнее всего, закрепится в диапазоне $25-35 за баррель.

Спекуляции на дорожающей нефти продолжатся. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 76-78, для индекса Мосбиржи: 2500-2650 пунктов.

"AK&M" от 06.04.2020
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