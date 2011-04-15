Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке кредитования экономики, говорится в сообщении регулятора.



Для компенсации потенциальных убытков кредитных организаций, связанных с временным снижением процентных доходов, и поддержки ипотечного кредитования Банк России отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам. Эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на сумму свыше 100 млрд руб., исключив негативные последствия для соблюдения нормативов достаточности капитала и будет способствовать росту ипотечного кредитования.



На постоянной основе будет выделен отдельный 5%-й лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием. Одновременно такие облигации будут исключены из 10%-го лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования к размещению средств пенсионных резервов.



Банк России для оказания дополнительной помощи субъектам МСП принял решение смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП.



Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже "А-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruА-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", кредиты Банка России в рамках указанного механизма будут предоставляться без обеспечения (ранее соответствующие рейтинги были установлены на уровнях "АA(RU)" и "ruАА"). Это существенно расширит круг банков - участников программы и сделает ее более доступной для малого и среднего бизнеса.



Данное условие распространяется на все предоставляемые кредиты в рамках установленного совокупного лимита 500 млрд руб., включая 150 млрд руб. для обеспечения кредитования банками субъектов МСП в целях поддержки и сохранения занятости в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами. Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4% годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0% годовых на срок до 6 месяцев.



Банк России в ближайшее время примет меры по расширению Ломбардного списка и смягчению требований к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при сохранении требований к кредитному качеству.



В случае возникновения потребности Банк России может задействовать набор инструментов предоставления ликвидности на более длительные сроки: возобновить аукционы долгосрочного репо и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований.



Эти аукционы в совокупности с операциями по абсорбированию ликвидности позволят удлинить срок фондирования в банковском секторе и при этом не повлияют на способность Банка России достигать операционной цели денежно-кредитной политики, то есть сближения ставки денежного рынка с ключевой ставкой.



В период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции граждане могут столкнуться со сложностями при взаимодействии со страховыми компаниями. В связи с этим Банк России разработал рекомендации по работе страховщиков в период действия карантинных мер.



В частности, страховщикам рекомендуется: разместить на своих сайтах информацию о режиме работы, а также о возможности удаленного взаимодействия; заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца с даты окончания действия принимаемых органами власти ограничительных мер.



Принимаемые ограничительные меры могут повлечь увеличение сроков урегулирования убытков, и данные обстоятельства будут приниматься Банком России во внимание. При этом ЦБ отмечает необходимость принятия страховщиками всех необходимых мер, направленных на максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг.



В условиях пандемии коронавируса и перевода все большего числа сотрудников организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры на удаленную работу усложняется процесс выполнения регуляторных и надзорных требований Банка России. В связи с этим ЦБ вводит временные регуляторные и надзорные послабления для профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры.



Банк России не применяет меры воздействия за следующие действия (бездействие), совершенные в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года: непредставление брокерами, дилерами, управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами информации о внебиржевых сделках организатору торговли; нарушение брокерами обязанности по расчету показателя краткосрочной ликвидности и представлению в Банк России соответствующей отчетности; нарушение дилерами, брокерами, управляющими и форекс-дилерами обязанности по расчету показателя достаточности капитала и представлению в Банк России соответствующей отчетности; представление малыми и средними профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности по расчету собственных средств на ежеквартальной основе вместо ежемесячной; несоставление и непредставление контролером профессионального участника рынка ценных бумаг руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением квартального отчета и отчетов о нарушениях, требующих неотложного реагирования); неподписание контролером профессионального участника рынка ценных бумаг форм отчетности, представляемых в Банк России в соответствии с Указанием N 5117-У.



Банк России не применяет меры воздействия за следующие действия (бездействие), совершенные с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года: непроведение организаторами торговли операционного аудита (если обязанность по проведению операционного аудита наступает в вышеуказанный период); нарушение организаторами торговли, клиринговыми организациями и репозитариями не более чем на шесть месяцев сроков проведения испытательных работ (тестирования) программно-технических средств (если обязанность по проведению таких работ (тестирования) наступает в вышеуказанный период).



В целях поддержки участников рынка коллективных инвестиций, ограничения риска срочных продаж финансовых активов по сниженным ценам в дополнение к принятым ранее мерам Банком России приняты решения: перенести на 1 год (до 1 июля 2021 года) срок снижения концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ; до 1 января 2021 года отложить вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов; внести изменения в Правила расчета стоимости чистых активов, которые позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР, осуществляющим управление средствами пенсионных накоплений, а также УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов временно (до 1 января 2021 года) в период повышенной волатильности на финансовом рынке не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей.



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