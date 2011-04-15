Банк России перенес на май сроки раскрытия отчетности эмитентов

Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 7 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 12 мая.2020 года.





"AK&M" от 06.04.2020