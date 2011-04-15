ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы

ВТБ начал прием заявок на предоставление кредитных каникул через чат-бот в ВТБ-Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга, ранее доступная клиентам только при обращении в контакт-центр, теперь предоставляется в мобильном приложении банка. Клиенты смогут не только получить консультацию, а также подать заявку на отсрочку платежа и отправить фото подтверждающих документов.



ВТБ первым из банков заявил о разработке программ помощи заемщикам. За первую неделю ВТБ получил более 70 тыс. обращений от клиентов. Отсрочка платежей подключается автоматически по факту предоставления клиентами больничного листа.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 06.04.2020