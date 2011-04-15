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06/04/2020
12:49

М.Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В список вошли: сухопутный пассажирский транспорт, автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам, пассажирский и грузовой воздушный транспорт, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, автовокзалы и автостанции, творческая деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, санаторно-курортные организации, туристические агентства и другие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, деятельность по организации конференций и выставок, общественное питание, гостиничный бизнес, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Перечень, утвержденный данным постановлением, используется в целях применения части 1 статьи 7 закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" в отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, заключивших до дня вступления в силу указанного закона с кредитной или некредитной организацией кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой, которые вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.


"AK&M" от 06.04.2020
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