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06/04/2020
13:27

М.Мишустин утвердил максимальные размеры кредитов для получения отсрочки

Правительство РФ установило максимальный размер кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с постановлением, для физлиц максимальный размер потребительских кредитов, предусматривающих предоставление займа с лимитом кредитования, составит 100 тыс. руб., без лимита - 250 тыс. руб. Максимальный лимит кредита на покупку автомобилей - 600 тыс. руб.

Максимальный размер потребительских кредитов для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. руб.

Предельный размер кредита, выданного в целях, не связанных с предпринимательской деятельности и обязательства по которым обеспечены ипотекой, составляет 1.5 млн руб.


"AK&M" от 06.04.2020
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