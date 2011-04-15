М.Мишустин утвердил максимальные размеры кредитов для получения отсрочки

Правительство РФ установило максимальный размер кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В соответствии с постановлением, для физлиц максимальный размер потребительских кредитов, предусматривающих предоставление займа с лимитом кредитования, составит 100 тыс. руб., без лимита - 250 тыс. руб. Максимальный лимит кредита на покупку автомобилей - 600 тыс. руб.



Максимальный размер потребительских кредитов для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. руб.



Предельный размер кредита, выданного в целях, не связанных с предпринимательской деятельности и обязательства по которым обеспечены ипотекой, составляет 1.5 млн руб.





"AK&M" от 06.04.2020