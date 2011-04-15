На фондовом рынке покупателям не хватает энтузиазма

Во второй половине сессии понедельника на российском фондовом рынке сохраняется позитивная динамика, но темпы роста не получают развития, что неудивительно, учитывая осторожный подход европейских инвесторов и постепенное угасание нефтяного оптимизма. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Недавно Кремль подчеркнул, что совещание ОПЕК+ пришлось перенести по техническим причинам, но переговоры о мероприятии продолжаются. Это держит участников рынка в подвешенном состоянии, поскольку уверенности в достижении весомых договоренностей по-прежнему нет, а тема коронавируса продолжает нервировать инвесторов.



Так, к 13.40 МСК индекс МосБиржи и РТС подрастают на 0,90% и 1,92% соответственно, поскольку на более импульсивные покупки участники рынка не решаются.



Что касается ситуации вокруг эпидемии, общее число зараженных в мире продолжает расти, хотя в Европе появились признаки замедления распространения инфекции, что дает инвесторам надежду на скорое достижение пика пандемии.



В России число зараженных превысило 6 тыс., причем за последние сутки была выявлена почти 1 тыс. случаев, что определенно не добавляет оптимизма на отечественных площадках. Однако в ближайшие дни игроки могут временно переключить внимание на события в нефтяной отрасли, поскольку вероятность принятия скоординированных мер для поддержки роста цен заметно выросла за последние дни, и тот факт, что Россия и Саудовская Аравия сигналят о готовности прекратить торговую войну, сбавляет напряженность в сырьевом сегменте.



На рынке форекс не происходит значимых изменений. Евро снова под давлением после неудачных попыток восстановления, фунт обосновался на положительной территории, но отскок выглядит хрупким.



Доллар/иена тем временем подрастает, превысив отметку 109.00 и 100-дневную скользящую среднюю, но прорыв будет подтвержден только в случае дневного закрытия над психологическим уровнем. Такой сценарий не реализуется, если до конца дня спрос на риск угаснет.



"AK&M" от 06.04.2020