В сети клиник Ингосстраха можно будет пройти тест на коронавирус COVID-19

Сеть клиник "Будь Здоров", принадлежащая страховой компании "Ингосстрах", с 8 апреля 2020 года предложит новую услугу пациентам: теперь во всех медучреждениях сети в Москве можно будет пройти тестирование на наличие в организме коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Также пройти тест можно будет в домашних условиях, вызвав бригаду медиков на дом. В будущем услуга будет доступна пациентам "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменск-Уральском и Сочи.



Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тесты производства ДНК-технологии надежны и дают результаты специфичности с точностью 99.9%. Результаты анализов пациентам будут направляться по электронной почте и в личный кабинет через два дня после проведения исследования. Тесты могут сдать клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ. Никакой специальной подготовки для проведения теста не требуется.



"Мы понимаем, что в условиях пандемии каждый человек обеспокоен состоянием своего здоровья и волнуется за здоровье своих близких. Именно поэтому мы предложили нашим пациентам такую возможность - пройти тест и развеять имеющиеся сомнения в отношении достаточно опасного заболевания, - комментирует генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Филипп Миронович. - В день тестирование в наших клиниках смогут проходить до 500 человек. Направление врача для анализа не требуется. Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, детям - свидетельства о рождении. Все результаты тестов будут направляться пациентам по электронной почте и в личный кабинет, что позволит избежать повторной явки в клиники и лишнего контакта с другими пациентами".



Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест будет перепроверен при участии Роспотребнадзора. Стоимость проведения теста на коронавирус в сети клиник "Будь Здоров" составит 2 тыс. руб. при визите пациента в клинику, и 6 тыс. руб. при проведении анализа на дому.



По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах России. За весь период выписано по выздоровлению 406 человек.



Компания "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" напоминают россиянам о важности самоизоляции в период пандемии. Всем гражданам и особенно тем, кто входит в группы риска - пожилым и людям с хроническими заболеваниями, - необходимо максимально сократить пребывание в общественных местах, а также соблюдать правила личной гигиены. При появлении первых признаков заболевания необходимо оставаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.



Сеть клиник "Будь Здоров" - собственный проект СПАО "Ингосстрах", реализуемый с 2005 года. На сегодняшний день 3 медицинских центра сети "Будь Здоров" функционируют в Москве и 6 в других городах России: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском и Сочи. В Москве клиники "Будь Здоров" на Сущевском валу, на Комсомольском проспекте и клиника "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге получили статус многофункциональных семейных клиник с высокоэффективным педиатрическим отделением. Также педиатрические отделения работают в клиниках в Краснодаре, Казани и Сочи. В Москве создана собственная клинико-диагностическая лаборатория и служба скорой медицинской помощи. Пропускная способность клиник позволяет обслуживать более 250 тыс. пациентов в месяц. С сетью клиник "Будь Здоров" работают все крупнейшие страховые компании страны. Все медицинские центры сети работают 365 дней в году, 7 дней в неделю, с 8.00 до 21.00.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.04.2020