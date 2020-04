Прибыль O`KEY в 2019 году по МСФО составила 747 млн руб. против убытка в 1.047 млрд руб. годом ране

Чистая прибыль O`KEY Group S.A. в 2019 году по МСФО составила 747 млн руб. по сравнению с чистым убытком в 1.047 млрд руб. в 2018 году. Об этом говорится в сообщении компании.



Органическая выручка группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, выросла на 3%. Общая выручка Группы выросла на 2.3% до 165.086 млрд руб. со 161.303 млрд руб.



Показатель EBITDA группы снизился на 0.5% до 14.061 млрд руб. с 14.133 млрд руб.



O`KEY Group S.A. представлена двумя основными форматами: гипермаркетами под брендом "О`КЕЙ" и дискаунтерами под брендом "ДА!".



Акционерная структура ГК "О`КЕЙ": NISEMAX Co Ltd - 44.79%, GSU Ltd - 29.52%, акции в свободном обращении - 25.69%.



Чистая прибыль O`KEY Group S.A. по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 632 млн руб. по сравнению с убытком в 897 млн руб. годом ранее. Общая органическая выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3.4%. Общая выручка Группы увеличилась на 2.2% до 79.883 млрд руб. с 78.179 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 3.9% до 6.341 млрд руб. с 6.105 млрд руб.



"AK&M" от 06.04.2020