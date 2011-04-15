Мошенники продолжают наживаться на пандемии, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новые виды кибермошенничества, появившиеся на фоне пандемии коронавируса и перехода большинства предприятий на режим удалённого офиса, сообщает ESET.



Злоумышленники становятся все более изобретательными, и распознать их действия не всегда под силу даже продвинутому пользователю.



Киберпреступники продолжают распространять фейковые сообщения "с актуальной и достоверной информацией о COVID-19". Эксперты ESET выяснили, что одна из таких рассылок нацелена на распространение трояна, похищающего данные. Вредоносный файл находился в приложении к письму под видом документа, в котором якобы содержались секретные сведения о том, как избежать заражения.



Цель следующего вида атак — компании, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации в результате экономического кризиса на фоне пандемии. Сегодня многие предприятия как никогда нуждаются в новых источниках дохода. Этим пользуются мошенники, которые делают рассылки со срочными заказами и прикладывают к письмам зараженные файлы под видом сопроводительных документов. Таким образом вредонос может попасть в корпоративную сеть.



Ссылаясь на то, что работа финансовых учреждений замедлена из-за пандемии, мошенники отправляют вредоносный файл под видом гарантии оплаты" (например, выписки с банковского счета), вынуждая пользователя открыть его.



Растущий спрос на медицинские маски продолжает становиться причиной фишинговых атак. Обнаружен сайт, выманивающий данные пользователей при помощи объявлений о продаже масок OxyBreath Pro с большой скидкой. Пользователи сами передают мошенникам платёжную информацию, в том числе номер кредитной карты и CVV.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 06.04.2020