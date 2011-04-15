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06/04/2020
15:05

Развязку МКАД-Осташковское шоссе начнут реконструировать в конце года

К реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе планируется приступить в IV квартале этого года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. В составе развязки предстоит построить и реконструировать более 5 км дорог", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, проектом предусмотрено строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД длиной 1.1 тыс. м, в том числе путепровод - 80 м; строительство бокового проезда с внешней стороны МКАД длиной 1.1 тыс. м, в том числе путепровод - 80 м; строительство направленного левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД длиной 700 м, в том числе путепровод - 480 м; строительство направленного левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД длиной 700 м, в том числе путепровод - 540 м; реконструкция левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в область - 200 м; реконструкция левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД - 200 м.

Также проектом предусмотрена реконструкция левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в центр - 200 м; реконструкция левоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД - 200 м; реконструкция правоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в область на внутреннюю сторону МКАД - 320 м; реконструкция правоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в центр - 100 м; реконструкция правоповоротного съезда с Осташковского шоссе по направлению в центр на внешнюю сторону МКАД - 270 м; реконструкция правоповоротного съезда с МКАД на Осташковское шоссе по направлению в область - 250 м.

Кроме того, планируется построить подземный пешеходный переход в районе улицы Осташковская, дома 30.

Напомним, до конца года планируется запустить движение транспорта по реконструированной развязки МКАД - Волоколамское шоссе. Она улучшит транспортную доступность подмосковного Красногорска и столичных районов Северное и Южное Тушино, Митино, Строгино, Щукино и Покровское-Стрешнево, где проживает около 1 млн человек.


"AK&M" от 06.04.2020
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