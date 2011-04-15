Станция МЦД-2 Опалиха открылась после реконструкции

Станция Опалиха МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино-Подольск) открылась после реконструкции. Об этом сообщила столичная мэрия.



Она расположена в одноимённом микрорайоне Красногорска Московской области.



Реконструкция станции началась в 2019 году. За это время была создана абсолютно новая, отвечающая современным стандартам комфорта и безопасности инфраструктура. Для пассажиров заработала платформа с навесом на всю длину, защищающим от дождя и снега, а также надземный вестибюль с переходом. В вестибюле оборудованы турникетные и кассовые зоны. Выходы на платформу и в город оснащены лифтами и эскалаторами.



Открытие пригородного вокзала позволит обеспечить удобный и безопасный переход через пути. Железная дорога разделяет микрорайон на две части. Раньше местные жители переходили её по наземному переходу через рельсы.



Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.







"AK&M" от 06.04.2020