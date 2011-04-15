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06/04/2020
16:00

Росимущество завершает формирование имущественного комплекса "Почты России"

Росимущество продолжает работу, связанную с завершением формирования имущественного комплекса АО "Почта России". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, в рамках реализуемых мер, Росимущество совместно с "Почтой России" инициировало внесение изменений в закон "Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", основах деятельности АО "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", исключающих обязательное проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, вносимого Российской Федерацией в уставный капитал общества. Данный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно принятым изменениям, недвижимое имущество, вносимое в оплату дополнительных акций, будет оцениваться по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости имущества, что сделает оценку такого имущества быстрее и эффективнее. Кроме того, указанные изменения позволят федеральному бюджету сэкономить как минимум 500 млн руб. на проведении оценки рыночной стоимости передаваемого имущества.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.


"AK&M" от 06.04.2020
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