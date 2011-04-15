Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу

Сбербанк и сервис телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) открывают специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом. Он появится в рамках запущенной Сбербанком и DocDoc бесплатной горячей линии для всех жителей страны по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении банка.



Новый проект будет особенно актуальным для врачей, которые работают в удалённых или небольших населённых пунктах страны, где они не всегда имеют возможность провести медицинский консилиум с коллегами, которые обладают большей экспертизой по конкретной тематике.



Сервис будет работать в трёх форматах — специальный чат, вебинары и горячая линия. Любой врач сможет задать вопрос по теме оказания медицинской помощи и ведения пациентов с COVID-19 и получить компетентную консультацию лучших специалистов в течение нескольких часов. Наиболее распространенные вопросы и ответы на них будут опубликованы на сайте проекта. Чтобы воспользоваться услугой, врачу достаточно перейти по ссылке https://tm.docdoc.ru/coronavirus-for-doctors и следовать инструкциям.



Также будут размещаться видеоматериалы, подготовленные отечественными и зарубежными специалистами по всем аспектам лечения вируса, которые будут в первую очередь в помощь терапевтам, рентгенологам и реаниматологам. Специальный раздел будет посвящен защите медицинских работников.



Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса была запущена 23 марта. При звонке на номер 8 800 707-85-72 пользователя соединяют со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем (при необходимости) направляет на консультацию с врачом. В приложении можно получить бесплатную консультацию с врачом на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна. На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение.



Все финансовые расходы на создание и поддержку данной услуги взял на себя Сбербанк.



Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году сервис DocDoc на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте DocDoc участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 06.04.2020