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06/04/2020
16:49

Старшим вице-президентом Сбербанка назначен В.Шкипин

Старшим вице-президентом, руководителем Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка назначен Виктор Шкипин. Об этом говорится в сообщении банка.

В этой роли он будет осуществлять руководство данными функциями в группе Сбербанк и курировать компании, связанные с рекламой и медиа экосистемы Сбербанка. Курировать работу Департамента маркетинга и коммуникаций продолжит первый заместитель председателя правления Лев Хасис.

До прихода в Сбербанк В.Шкипин в течение девяти лет возглавлял работу в области маркетинга и коммуникаций в банковском секторе: руководил маркетингом в Альфа-банке и в ВТБ. Помимо руководства коммуникациями в финансовом секторе, В.Шкипин руководил финансовыми сервисами в Вымпелкоме, курировал направление розничных продуктов в Альфа-банке, отвечал за маркетинг в ведущем российском ретейлере электроники М.Видео, являлся директором по розничному маркетингу представительства компании "Кока-Кола".

В.Шкипин окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и Cavendish College в Лондоне по специальности "маркетинг и связи с общественностью".

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 06.04.2020
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