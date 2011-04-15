Рубль не спешит сдавать позиции, несмотря на снижение нефти

Открывшись вверх, пара USD/RUB испытала резкое снижение, обновив трехнедельный минимум, после чего стала консолидироваться вокруг нулевой отметки. Пара EUR/RUB также после позитивного старта сдала позиции, переписав трехнедельный минимум и торгуется сейчас в умеренном минусе. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Сегодня рубль открылся вниз, после чего продемонстрировал восходящий импульс, обновив трехнедельный максимум по отношению к бивалютной корзине. При этом внешний фон на старте российской сессии был неоднозначным.



Нефтяные цены ночью резко снизились, теряя в моменте более 12% из-за переноса министерской встречи ОПЕК+ с понедельника на четверг на фоне разногласий крупнейших производителей по поводу параметров новой сделки и участия в ней США. Однако котировки быстро перешли к поступательному восстановлению и перед нашим открытием нефть теряла всего 3–4%.



В то же время мировые фондовые индикаторы с начала дня активно повышаются, реагируя на уменьшение относительной летальности коронавируса в крупнейших европейских странах, что повышает шансы на скорое прохождение пика глобальной пандемии.



Развивающиеся валюты сегодня не демонстрируют единства динамики, но утром ситуация в данном секторе существенно улучшилась, и многие его представители стали активно укрепляться.



Рубль после кратковременного роста резко сдал позиции на фоне возобновления снижения нефти. После этого российская валюта перешла к консолидации в небольшом плюсе.



Отечественный долговой рынок сохраняет восходящую динамику: индекс гособлигаций RGBI растет вторую сессию подряд, приближаясь к месячной вершине, установленной на прошлой неделе.



На старте дня нефтяные цены испытали сильное снижение, теряя на минимуме сессии более 12%. Затем произошел резкий отскок и котировки планомерно восстанавливались, возобновив снижение незадолго до нашего открытия, после которого началась консолидация. Сейчас Brent теряет 4.5% немного выше уровня $33.



Нефтяной рынок негативно отреагировал на неопределенность относительно переговоров по новому соглашению о сокращении добычи. Перенос министерской встречи ОПЕК+ с сегодняшнего дня на четверг свидетельствует о наличии серьезных разногласий между крупнейшими нефтепроизводителями, в частности относительно участия США в новой сделке.



Европейская валюта сохраняет относительную слабость. В начале дня пара EUR/USD пыталась развить восстановление, стартовавшее в пятницу от нового двухнедельного минимума, но после нашего открытия сдала позиции, теряя сейчас 0.15% немного ниже уровня 1.080. Дополнительное давление на евро оказали более слабые, чем ожидалось, данные по индексу доверия инвесторов в еврозоне.



"AK&M" от 06.04.2020