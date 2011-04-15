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07/04/2020
17:58

На МЦК запустили "вагоны тишины"

Вагоны, где необходимо выключать звук мобильных телефонов, не разговаривать и приглушать музыку в наушниках, появились в поездах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил Стройкомплекс.

Все поезда МЦК оборудуют такими вагонами к лету, сейчас они есть более чем в 10 "Ласточках".

"Вагоны тишины" расположены в середине состава (третий вагон). Узнать их можно по специальным наклейкам на окнах и дверях, сообщающим об особом статусе вагона. Внутри вагонов размещена информация о том, как следует себя вести пассажиру, если он планирует продолжить свой путь в "вагоне тишины".

Во время поездки в "вагонах тишины" пассажиры смогут отдохнуть от шума большого города, сосредоточиться, подготовиться к важной встрече или экзаменам.

"Здесь не рекомендуется громко слушать музыку или просматривать видео без наушников, желательно выключить звук мобильного телефона и не разговаривать, даже если вы едете со спутником. Но сразу оговоримся, что это лишь рекомендации и никто не запретит вам, например, ответить на срочный звонок. Но мы очень надеемся, что наши пассажиры будут уважать друг друга, и будут соблюдать рекомендации проезда в "вагоне тишины", - пояснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Подобные зоны тишины есть в поездах разных стран. Инициативу оборудовать такие вагоны на МЦК поддержало большинство москвичей в проекте "Активный гражданин".

"AK&M" от 07.04.2020
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