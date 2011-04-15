Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 апреля 2020 года.



СУДОПРОИЗВОДСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА

КАК, СКОЛЬКО И КАКИЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЮТ СУДЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ



Как стало известно "Ъ", председатель Мосгорсуда Ольга Егорова разъяснила руководителям районных судов порядок работы в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то что дежурные судьи в основном рассматривают дела безотлагательного характера с использованием видеосвязи и без доставки фигурантов, материалов в их работе меньше не стало. Например, если за две недели февраля были рассмотрены ходатайства об арестах почти 400 человек, то с 19 марта по 3 апреля, когда ограничительные меры ввели в судах, их оказалось 362, зато под домашние аресты отправилось даже больше, чем раньше.





В "ГИДРЕ" ЗАПУСТИЛИ ПЕЧАТНЫЕ СТАНКИ

У БАНКА РОССИИ НАШЕЛСЯ КОНКУРЕНТ В ДАРКНЕТЕ



Как стало известно "Ъ", подпольный "Банк России", активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его "зеркала", регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.





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"AK&M" от 07.04.2020