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07/04/2020
10:09

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 апреля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 апреля 2020 года.

СУДОПРОИЗВОДСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА
КАК, СКОЛЬКО И КАКИЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЮТ СУДЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Как стало известно "Ъ", председатель Мосгорсуда Ольга Егорова разъяснила руководителям районных судов порядок работы в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то что дежурные судьи в основном рассматривают дела безотлагательного характера с использованием видеосвязи и без доставки фигурантов, материалов в их работе меньше не стало. Например, если за две недели февраля были рассмотрены ходатайства об арестах почти 400 человек, то с 19 марта по 3 апреля, когда ограничительные меры ввели в судах, их оказалось 362, зато под домашние аресты отправилось даже больше, чем раньше.


В "ГИДРЕ" ЗАПУСТИЛИ ПЕЧАТНЫЕ СТАНКИ
У БАНКА РОССИИ НАШЕЛСЯ КОНКУРЕНТ В ДАРКНЕТЕ

Как стало известно "Ъ", подпольный "Банк России", активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его "зеркала", регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 07.04.2020
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