В Москве ограничено движение по двум улицам для строительства метро и ТПУ. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Так, до 1 декабря 2020 года будут закрыты две полосы для движения на участке Авиамоторной улицы от дома 41Б до улицы Энергетическая, дом 22, а также трамвайные пути. Здесь ведётся строительство транспортно-пересадочного узла у станции метро "Авиамоторная.



До 25 декабря также ограничено движение транспорта на улице Удальцова от дома 32, строения 2 до улицы Коштоянца из-за строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).



На время ограничений для движения обустроят временные расширения дорог.







"AK&M" от 07.04.2020