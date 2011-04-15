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07/04/2020
17:54

В Москве ограничено движение по двум улицам для строительства метро и ТПУ

В Москве ограничено движение по двум улицам для строительства метро и ТПУ. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Так, до 1 декабря 2020 года будут закрыты две полосы для движения на участке Авиамоторной улицы от дома 41Б до улицы Энергетическая, дом 22, а также трамвайные пути. Здесь ведётся строительство транспортно-пересадочного узла у станции метро "Авиамоторная.

До 25 декабря также ограничено движение транспорта на улице Удальцова от дома 32, строения 2 до улицы Коштоянца из-за строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

На время ограничений для движения обустроят временные расширения дорог.



"AK&M" от 07.04.2020
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