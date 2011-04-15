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07/04/2020
09:40

Повтор! Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство РФ установило ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей, комплектами защитной одежды и одноразовыми медицинскими комплектами из нетканых материалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с постановлением, запрещается розничная торговля данными товарами в неспециализированных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Аптекам и другим организациям, у которых лицензия есть соответствующая, разрешается повышать отпускную цену на эти товары не более чем на 10 коп. за единицу товара. Оптовым организациям запрещается увеличивать закупочную цену более чем на 10% на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок.

Установлен запрет для организаций любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу произведенных со дня вступления в силу постановления товаров организациям любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов.

АО "Корпорация "Росхимзащита" определено федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов Р Ф в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли.


"AK&M" от 07.04.2020
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