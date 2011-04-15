Повтор! Инфляция в марте составила 0.6%, с начала года - 1.3%

Потребительские цены в марте 2020 года выросли на 0.6%. С начала года инфляция составила 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в марте увеличились на 1%, с начала года - на 2.2%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.5% (+0.8%). Платные услуги населению подорожали на 0.1%, с начала года - на 0.7%.



В марте среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено практически во всех субъектах РФ, из них в 23 субъектах - на 16.1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и Алтайском крае - на 27.5% и 26.2% соответственно. В Магаданской области и Республике Саха (Якутия) он подешевел на 1.8% и 1.1% соответственно.



Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 14.9%, лук репчатый - на 14.1%, морковь - на 9.4%, чеснок - на 8.9%, лимоны - на 7.8%, виноград - на 6.7%, картофель - на 6.1%, капусту белокочанную - на 5.4%, яблоки - на 5.3%. В то же время огурцы подешевели на 16.4%, апельсины - на 2.5%.



Существенно подорожала крупа гречневая - на 6.2%. В 32 субъектах РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области) цены на нее выросли на 7% и более, заметнее всего в Республике Башкортостан и Алтайском крае - на 13.8% и 13.7% соответственно. В Магаданской области крупа гречневая подешевела на 2.6%.



Среди прочих продовольственных товаров на 1.8-2.4% стали дороже куры охлажденные и мороженые, мука, макаронные изделия и рис, на 1.1-1.6% - говядина и свинина (кроме бескостного мяса), консервы мясные, рыба живая и охлажденная, соль поваренная, овсяные хлопья "Геркулес", горох и фасоль. Одновременно с этим на 0.1-0.3% подешевели рыба мороженая неразделанная, национальные сыры и брынза, пшено, перец черный (горошек) и какао.



"AK&M" от 07.04.2020