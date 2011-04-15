РЖД увеличили срок возврата "невозвратных" билетов. Об этом говорится в сообщении компании.



Это связано с продлением ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.



Пассажиры могут сдать "невозвратные" билеты для поездок по 1 июня 2020 года включительно по аналогии с обычными проездными документами - в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утверждёнными Минтрансом РФ. Вернуть неиспользованный "невозвратный" билет можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет.



Пассажиры, находящиеся на данный момент на карантине, могут вернуть полную стоимость как обычных, так и "невозвратных" билетов в претензионный порядке, предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом "03" или справку из медицинского учреждения.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 07.04.2020