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07/04/2020
10:29

В РФ отзывают 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5

В РФ отзывают 9.04 тыс. автомобилей Mazda CX-5. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения. Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет произведена проверка работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней, дата производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных могут потребоваться ремонт, либо замена неисправных деталей.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 07.04.2020
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