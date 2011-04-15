В РФ отзывают 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5

В РФ отзывают 9.04 тыс. автомобилей Mazda CX-5. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения. Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена проверка работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней, дата производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных могут потребоваться ремонт, либо замена неисправных деталей.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 07.04.2020