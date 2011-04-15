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07/04/2020
10:42

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Генпрокуратура РФ поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате анализа сведений, размещённых в сети Интернет, Генпрокуратурой получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия.

В этой связи ФАС поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.



"AK&M" от 07.04.2020
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