Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Генпрокуратура РФ поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В результате анализа сведений, размещённых в сети Интернет, Генпрокуратурой получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия.



В этой связи ФАС поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.







"AK&M" от 07.04.2020