Встреча экспортеров нефти откладывается

Неделя началась с подъема. Однако позитив на отечественных площадках оказался скромнее, чем в США, где основные индексы поднялись на 4-5%. Лидерами роста стали акции TCS (+9.77%). На отрицательной территории закрылись бумаги ЛУКОЙЛа (-0.98%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77. Нефть упала на 7% на новости о переносе заседания ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Сейчас ожидается снижение в пределах 2%. Наиболее вероятный сценарий - техническая коррекция. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 76-78, прогноз по индексу Мосбиржи: 2500-2650 пунктов.



Игроки продолжают спекулировать на слухах и оценках экономистами предполагаемых итогов предстоящей встречи. Известно, что США, как один из главных ньюсмейкеров по этой теме, выбрали максимально жесткую стратегию. Она заключается в защите внутреннего рынка и угрозе введения заградительных пошлин на импорт при несоблюдении поставленных условий.



Это основная причина переноса заседания. Отказ от сокращения добычи не повлияет на позицию США, но может воплотить в реальность сценарий переполнения хранилищ, что заведет кризис в тупик. Одновременно максимально дешевая нефть ускорит темпы восстановления китайской экономики, а это в интересах всех стран. Аналитики полагают, что добыча будет сокращена на 5-6 млн баррелей, остальной объем снижения останется на уровне обещаний.



Число частных инвесторов достигло 4.5 млн. Большинство новых клиентов Московской биржи - это мелкие розничные инвесторы с размером счета около 10 тыс. руб., так что их приток серьезной поддержки рынку не оказывает. Активных игроков на рынке около 10%. Однако количество инвесторов и их обороты будут расти. Одна из причин этого - отток средств из банковских депозитов. Аналитики ожидают, что на Мосбирже (+1.77%) в 2025-2030 годах будут торговать 25 млн инвесторов.





"AK&M" от 07.04.2020