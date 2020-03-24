ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 апреля в размере 76.4074 руб. против 77.7325 руб. на 28 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.03.20 - 77.7325 руб.

27.03.20 - 78.7223 руб.

26.03.20 - 77.7928 руб.

25.03.20 - 78.8493 руб.

24.03.20 - 80.8815 руб.

























































































"AK&M" от 07.04.2020