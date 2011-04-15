Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 апреля

Банк России установил на 7 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 46.2341

1 Азербайджанский манат 45.0383

100 Армянских драмов 15.2434

1 Белорусский рубль 29.7155

1 Болгарский лев 42.2257

1 Бразильский реал 14.2818

100 Венгерских форинтов 22.7079

1000 Вон Республики Корея 62.1658

10 Гонконгских долларов 98.5482

1 Датская крона 11.0588

1 Доллар США 76.4074

1 Евро 82.6346

10 Индийских рупий 10.0268

100 Казахстанских тенге 17.3999

1 Канадский доллар 54.1244

100 Киргизских сомов 89.9985

1 Китайский юань 10.7725

10 Молдавских леев 40.9691

1 Новый туркменский манат 21.8619

10 Норвежских крон 72.5616

1 Польский злотый 18.1099

1 Румынский лей 17.0972

1 СДР (специальные права

заимствования) 103.7895

1 Сингапурский доллар 53.2604

10 Таджикских сомони 74.8358

1 Турецкая лира 11.2795

10000 Узбекских сумов 79.4999

10 Украинских гривен 28.0394

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.9429

10 Чешских крон 29.8461

10 Шведских крон 75.2515

1 Швейцарский франк 78.1901

10 Южноафриканских рэндов 40.0399

100 Японских иен 70.0247



"AK&M" от 07.04.2020