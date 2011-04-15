Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 апреля

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Банк России установил на 7 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.2341
1 Азербайджанский манат 45.0383
100 Армянских драмов 15.2434
1 Белорусский рубль 29.7155
1 Болгарский лев 42.2257
1 Бразильский реал 14.2818
100 Венгерских форинтов 22.7079
1000 Вон Республики Корея 62.1658
10 Гонконгских долларов 98.5482
1 Датская крона 11.0588
1 Доллар США 76.4074
1 Евро 82.6346
10 Индийских рупий 10.0268
100 Казахстанских тенге 17.3999
1 Канадский доллар 54.1244
100 Киргизских сомов 89.9985
1 Китайский юань 10.7725
10 Молдавских леев 40.9691
1 Новый туркменский манат 21.8619
10 Норвежских крон 72.5616
1 Польский злотый 18.1099
1 Румынский лей 17.0972
1 СДР (специальные права
заимствования) 103.7895
1 Сингапурский доллар 53.2604
10 Таджикских сомони 74.8358
1 Турецкая лира 11.2795
10000 Узбекских сумов 79.4999
10 Украинских гривен 28.0394
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.9429
10 Чешских крон 29.8461
10 Шведских крон 75.2515
1 Швейцарский франк 78.1901
10 Южноафриканских рэндов 40.0399
100 Японских иен 70.0247
"AK&M" от 07.04.2020