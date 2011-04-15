Банк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии. При этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.



Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.



Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.



"Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка", — отмечает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.



"AK&M" от 07.04.2020