РСА фиксирует сокращение недобросовестных практик в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) проанализировал ключевые индикаторы, указывающие на недобросовестные практики со стороны автоюристов. Поскольку, как правило, юридически подкованные посредники взыскивают убытки через суд, то одним из ключевых факторов является показатель выплачиваемых через эту систему неустоек и штрафов (они зачастую в несколько раз превосходят тело спора и зачастую указывают на участие в суде псевдоправозащитников). Об этом говорится в сообщении РСА.



По состоянию на 1 января 2020 года, за год сумма взысканных судами со страховщиков накладных расходов (к ним относятся, в частности, штрафы, пени, неустойки, оплаты экспертиз и т.п.) составила 14.897 млрд руб. Это почти на 20% меньше, чем годом ранее, сообщил президент РСА Игорь Юргенс, сославшись на рейтинг регионов РСА за 2019 год.



Глава РСА отметил, что почти 70% всех накладных расходов - 10.4 млрд руб. - это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей (штрафы, компенсация морального вреда и т.п.), а еще 4.5 млрд руб. - иные расходы. При этом страховые выплаты по суду составили 11 млрд руб., то есть менее половины от общих объемов выплаченных через суды средств.



И.Юргенс подчеркнул, что значительное (на 20%) снижение сумм понесенных страховщиками накладных расходов произошло как благодаря правильно выстраиваемой страховыми компаниями работе с судами и правоохранительными органами на площадках региональных рабочих групп страховщиков по противодействию мошенничеству, так и благодаря работе финансового омбудсмена.



“Достигнутый показатель по снижению неустоек - очень позитивное изменение. Хорошо известно, что большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников-”автоюристов”. В их репертуаре - фальсификация ДТП и исполнительных листов, проведение экспертизы не по Единой методике и по завышенной стоимости, завышение стоимости экспертизы и т.п. Теперь благодаря усилиям регулятора между этими гражданами и страховщиками теперь стоит дополнительная серьезная преграда в лице финансового омбудсмена, которая уже показала результативность”, - сказал президент РСА.



"AK&M" от 07.04.2020