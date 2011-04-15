Заместителем генерального директора Ингосстраха назначен Д.Попов

Дмитрий Попов назначен на должность заместителя генерального директора СПАО "Ингосстрах". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности он будет курировать вопросы развития добровольного медицинского и личного страхования.



Д.Попов родился в Москве в 1967 году, в 1990 году окончил Московский физико-технический институт по специализации "теоретическая и математическая физика". Работал в Институте теоретической и экспериментальной физики, в 2002 году защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. Его карьера в страховании началась в 1995 году в компании "РОСНО". Он прошёл путь от ведущего специалиста Департамента страхования жизни до руководителя центра страхования жизни и центра страхования автотранспорта. С декабря 2006 года – первый заместитель генерального директора, а также исполнительный директор компании. Как член правления Д.Попов курировал деятельность по организации системы продаж, текущей оценке рисков, урегулированию убытков, разработке и продвижению страховых продуктов. С 2012 года работал на руководящих позициях сначала в ОАО СК "Альянс", ООО СК "Альянс-Жизнь", а затем с 2016 года – в Сбербанке России и ООО СК "Сбербанк Страхование".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 07.04.2020