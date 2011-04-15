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07/04/2020
13:32

Цены на мясо снижаются, Минсельхоз

Цены на говядину, свинину и мясо кур снизились или сохранились на стабильном уровне за прошедшую неделю. Об этом Минсельхоз сообщил 7 апреля.

Так, по данным министерства, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на говядину (убойный вес) 6 апреля составила 237.85 руб. за кг (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 0.1%. Средняя стоимость свинины в убойном весе составила 138.42 руб. за кг (-4.5%), мяса кур - 106.63 руб. за кг (+1.9%).

Аналогичную динамику демонстрируют цены и в живом весе. Средняя цена на говядину составила 115.59 руб. за кг (-4.2%), свинину - 86.13 руб. за кг (-4.3%), мясо кур - 81.56 руб. за кг (+0.3%).

По данным Росстата, объём промышленного производства мяса в январе-феврале составил 455.5 тыс. т (на 8.8% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - 594.7 тыс. т (на 12.2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - 55.3 тыс. т (+2.8 раза).



"AK&M" от 07.04.2020
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