Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в апреле на уровне 0.4-0.5% м/м, что соответствует диапазону 2.6-2.7% г/г. Об этом говорится в материалах министерства.



В марте инфляция ускорилась до 2.54% г/г после 2.31% г/г в феврале. Рост цен по отношению к предыдущему месяцу составил 0.6% м/м в марте после 0.3% м/м в феврале, с исключением сезонного фактора - 0.5% м/м SA (после 0.2% м/м SA в феврале).



Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15.9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка.



Вместе с тем дополнительный вклад указанных факторов в годовые темпы роста потребительских цен (по оценке, 0.2-0.3 п.п. в марте) оказался меньше, чем в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке.





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